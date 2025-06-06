Поклонская выложила фото в вышиванке

Экс-прокурор Крыма Поклонская опубликована фото в вышиванке

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликована фото в вышиванке. Снимок она выложила в Telegram.

На снимке экс-прокурор сидит в платье-вышиванке на траве.

Пост под фотографией Поклонская посвятила Александру Пушкину, разместив в качестве эпиграммы написанное им четверостишье.

В пятницу, 6 июня, в России отмечается День русского языка. Пушкин считается основоположником литературного русского языка.

Ранее Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн. «Счастья, благополучия и любви!» — поздравила россиян бывший прокурор.