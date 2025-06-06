Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:28, 6 июня 2025Россия

Поклонская выложила фото в вышиванке

Экс-прокурор Крыма Поклонская опубликована фото в вышиванке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: @nv_poklonskaya

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликована фото в вышиванке. Снимок она выложила в Telegram.

На снимке экс-прокурор сидит в платье-вышиванке на траве.

Пост под фотографией Поклонская посвятила Александру Пушкину, разместив в качестве эпиграммы написанное им четверостишье.

В пятницу, 6 июня, в России отмечается День русского языка. Пушкин считается основоположником литературного русского языка.

Ранее Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн. «Счастья, благополучия и любви!» — поздравила россиян бывший прокурор.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Бизнес отреагировал на снижение ставки

    В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России

    Саперы достали из-под днища подозрительной машины в Москве неизвестный предмет

    Сафонов стал капитаном сборной России в товарищеском матче

    Мужчина полез на самую высокую гору США без страховки и не выжил

    Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития России

    Депутат Рады рассказал о планах Зеленского на третью мировую войну

    Нашлась выбросившая новорожденного из окна машины в российском городе

    В Одесской области взорвался автомобиль сотрудников военкомата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости