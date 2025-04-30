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15:24, 30 апреля 2025Россия

Экс-прокурор Крыма обратилась к россиянам по случаю языческого праздника

Экс-прокурор Крыма Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к россиянам по случаю языческого праздника Белтайн. Сообщение она опубликовала в Telegram.

Поклонская сообщила подписчикам, что Белтайн является древним и «сильным» природным праздником. «Счастья, благополучия и любви!» — поздравила россиян бывший прокурор.

Также она напомнила о поверье, согласно которому считается, что в эту ночь «балом правит женщина».

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Белтайн — языческий праздник начала лета, отмечавшийся в Ирландии, Шотландии, Англии и Уэльсе. Викканство, околорелигиозное движение, к которому причисляют Поклонскую, переняло этот праздник у исторических язычников.

Ранее сообщалось, что на фото Поклонской заметили полуголого аниме-персонажа.

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