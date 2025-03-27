Полуголого аниме-персонажа заметили на фото Поклонской

Полуголого аниме-персонажа заметили на фото экс-прокурора Крыма Поклонской

Полуголого аниме-персонажа заметили на фото экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской с урока в одной из школ-интернатов Крыма. Кадр с мероприятия опубликован в Telegram-канале Поклонской.

Персонаж аниме был замечен на одежде одного из участников мероприятия. Предположительно, воспитанник интерната надел на урок Поклонской толстовку с аниме-принтом, на котором изображена стягивающая свитер и оголяющая грудь героиня аниме.

Жанр, в котором нарисован персонаж, называется ахэгао. В японских эротических мангах и аниме этот термин обозначает выражение лица персонажа, который испытывает сексуальное возбуждение или запечатлен во время полового акта.

Поклонская и сама является маскотом у любителей аниме, ее строгий образ с пресс-конференции в Крыму в 2014 году стал основой для персонажа Няш-Мяш.

Также сегодня, 27 марта, сообщалось, что Поклонская принесла на упомянутый урок свою вызвавшую резонанс в православных кругах книгу.