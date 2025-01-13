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11:49, 13 января 2025Россия

Поклонская опубликовала «Няш-мяш» и поделилась воспоминаниями о событиях Крымской весны

Экс-прокурор Крыма Поклонская опубликовала мем о себе и вспомнила 2014 год
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала мем о себе, известный как «Няш-мяш», и вспомнила события Крымской весны. Сообщение соответствующего содержания она разместила в Telegram.

Поклонская рассказала, что стать работником прокуратуры было ее мечтой. Начав карьеру в 1999 году, она столкнулась с несоблюдением прав в тогда принадлежавшем Украине Крыму, призналась бывший прокурор.

События 2014 года стали переломным этапом, в ходе которого крымчане сделали правильный выбор, заявила Поклонская. «Это был наш ответ на кровавый переворот, трусость и массовое разделение людей на "правильных" и "неправильных"», — пояснила она.

К посту экс-прокурор прикрепила свое изображение, выполненное в аниме-стилистике, получившее во время Крымской весны известность как «Няш-мяш». Оно стало известно благодаря одноименной музыкальной композиции YouTube-блогера Enjoykin.

Ранее Поклонская предупредила россиян о новых испытаниях в 2025 году. Она заявила, что отвлечься от вызовов, с которыми жители страны столкнулись в 2024 году, помогут новые испытания.

ЖЗЛ
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