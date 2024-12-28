Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:40, 28 декабря 2024Россия

Поклонская предупредила россиян о новых испытаниях в 2025 году. И пожелала всем сил

Поклонская заявила о возможных новых испытаниях для жителей РФ в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что 2025 год принесет россиянам новые испытания. Она поздравила всех с наступающим Новым годом и пожелала сил «в сложный период окончания 2024-го».

Поклонская заявила, что новые испытания помогут отвлечься от старых проблем

Советник генпрокурора предположила, что для многих окончание 2024 года — период тяжелых испытаний и провокаций. По ее словам, они выявляют сильных и стойких людей. «Будьте стойкими и следуйте своим принципам», — пожелала она.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Поклонская также заявила, что 2025 год, вероятно, принесет новые испытания, «которые отвлекут от предыдущих». «Но оголят они те наши качества, которые надо приумножать и беречь или отсекать от себя, как ненужное. Помните, что только вы отвечаете за свою реальность, и тогда вы обретете истинную свободу, когда будете уважать свободу других», — написала Поклонская и пожелала любить и беречь родных.

Экс-прокурор Крыма поздравляла россиян с языческим праздником и призывала их к изменениям

В октябре Поклонская поздравила россиян с языческим кельтским праздником Самайн и призвала к переменам в жизни. По ее словам, следует построить планы на будущее и избавиться от страхов.

Материалы по теме:
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024
«Любая женщина чувствует себя ведьмой» Как Поклонская из символа Русской весны и защитницы царя превратилась в «колдунью»
«Любая женщина чувствует себя ведьмой»Как Поклонская из символа Русской весны и защитницы царя превратилась в «колдунью»
8 декабря 2024

Позже глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл раскритиковал ее из-за язычества. В ответ Поклонская заявила, что ей нет мнения до чужого мнения в этом вопросе, и выступила против того, чтобы угождать чьим-либо религиозным убеждениям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин принес извинения Алиеву из-за крушения самолета AZAL. Кремль сообщил об уголовном деле, допрашивают военных

      Официальный курс доллара на новогодние праздники поднялся выше 101 рубля

      В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

      Звезда «Интернов» рассказала о перенесенной операции

      Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Кузьмин

      В Сумах прозвучали взрывы

      Медведь залез в дом и уснул под столом

      41-летняя звезда «Универа» показала фигуру до и после набора 11 килограммов

      На российских «Беркутах» испытают лазерную связь

      Оценено влияние открытия новых станций метро в Москве на стоимость аренды жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше