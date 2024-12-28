Поклонская предупредила россиян о новых испытаниях в 2025 году. И пожелала всем сил

Поклонская заявила о возможных новых испытаниях для жителей РФ в 2025 году

Советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что 2025 год принесет россиянам новые испытания. Она поздравила всех с наступающим Новым годом и пожелала сил «в сложный период окончания 2024-го».

Поклонская заявила, что новые испытания помогут отвлечься от старых проблем

Советник генпрокурора предположила, что для многих окончание 2024 года — период тяжелых испытаний и провокаций. По ее словам, они выявляют сильных и стойких людей. «Будьте стойкими и следуйте своим принципам», — пожелала она.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Поклонская также заявила, что 2025 год, вероятно, принесет новые испытания, «которые отвлекут от предыдущих». «Но оголят они те наши качества, которые надо приумножать и беречь или отсекать от себя, как ненужное. Помните, что только вы отвечаете за свою реальность, и тогда вы обретете истинную свободу, когда будете уважать свободу других», — написала Поклонская и пожелала любить и беречь родных.

Экс-прокурор Крыма поздравляла россиян с языческим праздником и призывала их к изменениям

В октябре Поклонская поздравила россиян с языческим кельтским праздником Самайн и призвала к переменам в жизни. По ее словам, следует построить планы на будущее и избавиться от страхов.

Позже глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл раскритиковал ее из-за язычества. В ответ Поклонская заявила, что ей нет мнения до чужого мнения в этом вопросе, и выступила против того, чтобы угождать чьим-либо религиозным убеждениям.