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14:55, 28 декабря 2024Россия

Поклонская предупредила россиян о новых испытаниях в 2025 году

Экс-прокурор Крыма Поклонская предупредила россиян об испытаниях в 2025 году
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила россиян о новых испытаниях в 2025-м году. Об этом она написала в Telegram.

Конец уходящего 2024-го года экс-прокурор назвала сложным временем, полным тягот и провокаций.

«Наверное, 2025 год преподнесёт нам новые испытания», — предположила Поклонская. В этой связи она пожелала читателям ее обращения сохранять стойкость и верность принципам.

Ранее Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Йоль. Она опубликовала снимок на фоне новогодней елки. «Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного», — оставила она подпись под фотографией.

ЖЗЛ
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