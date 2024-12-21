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22:27, 21 декабря 2024Россия

Поклонская поздравила россиян с Йолем

Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Йоль
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале поздравила россиян с языческим праздником Йоль.

Она попозировала на фоне украшенной новогодней ели, сложив руки в виде сердечка.

«Эта древняя традиция всегда живет в нашем мире и, несмотря ни на какие перемены, остается в нашем сознании. Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного — того, о чем даже боялись помыслить! Но доброго и нужного для вас и не только», — написала она.

Йоль — праздник середины зимы у исторических германских народов. Он проводится в самую длинную ночь года.

31 октября Поклонская поздравила россиян с языческим кельтским праздником Самайн. По случаю праздника она пожелала вспомнить о предках, сделать им подношение и подвести итоги прожитого года. Также она призвала россиян к переменам в жизни.

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