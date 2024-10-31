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17:13, 31 октября 2024Россия

Поклонская обратилась к россиянам и призвала к переменам

Экс-прокурор Крыма Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Самайн
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим кельтским праздником Самайн. К россиянам она обратилась в своем Telegram-канале.

По случаю праздника кельтов Поклонская пожелала вспомнить о предках, сделать им подношение и подвести итоги прожитого года. Также она призвала россиян к переменам в жизни. «Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить. Избавьтесь от страхов, будьте честными с собой. Знаю, что у вас обязательно все получится!» — написала в блоге экс-прокурор.

Она отметила, что не исключает, что в ночь Самайна с россиянами может произойти нечто необычное. Свой пост она завершила словами о том, что при написании опиралась на различные литературные источники.

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Праздник Самайн (в другой транскрипции — Самхейн) — время проводов осени и встречи зимы, переход от старого сельскохозяйственного цикла к новому, время сбора последнего урожая. Считалось, что в этот день граница между явным и мистическим миром истончалась.

Наталья Поклонская — бывший прокурор Крыма, один из символов «русской весны» 2014 года. С 2016 по 2021 год она занимала пост депутата Госдумы. В это время прославилась жесткой позицией против фильма «Матильда» Алексея Учителя, в котором рассказывалось об отношениях канонизированного РПЦ императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Также получили широкую известность заявления Поклонской о мироточащем бюсте Николая. Кроме того, она признавалась, что посещала монастырь скандально известного схимонаха Сергия Романова. После окончания депутатских полномочий Поклонская ненадолго стала послом России в Кабо-Верде, а в 2022 году — советником Генпрокурора. После последнего назначения она обещала прекратить публичную деятельность.

ЖЗЛ
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