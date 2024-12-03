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13:40, 3 декабря 2024Россия

Раскритикованная РПЦ Поклонская рассказала о своих религиозных взглядах

Поклонская заявила, что не интересуется критикой своих религиозных взглядов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская рассказала об отношении к критике своих религиозных взглядов. Эту тему она затронула в интервью журналистам издания Daily Storm.

В ноябре в Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что Поклонская «идет в темную силу, сатанинскую силу» и «тащит за собой людей».

Советник генпрокурора заявила, что ей нет мнения до чужого мнения в этом вопросе. По ее словам, в ранее выпущенной книге она постаралась напомнить, что «наше прошлое — это не только христианский культ».

Поклонская выступила против того, чтобы угождать чьим-либо религиозным убеждениям. «Слишком дорога плата будет», — сказала она.

Ранее на публичную деятельность Поклонской обратил внимание глава РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После того как она поздравила россиян с языческим праздником, Кирилл упомянул ее имя, говоря о попытках возродить язычество. «Но дело не только в ней», — подчеркнул он.

ЖЗЛ
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