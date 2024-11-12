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14:57, 12 ноября 2024Россия

В РПЦ раскритиковали увлечение Поклонской языческими практиками

Епископ РПЦ Иосиф: увлечение Поклонской языческими практиками — путь к бесам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская . Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Увлечение экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской языческими практиками является путем к бесовским силам. Об этом заявил епископ Русской православной церкви (РПЦ) Иосиф в эфире телеканала «Спас».

По его мнению, самым худшим в данной ситуации является то, что подобные действия притягивают других верующих и губят их души.

«Это грустно. Человек не просто уходит из православной церкви, но идет в темную силу, сатанинскую силу. Тащит за собой людей в эти элементы сатанизма, бесовской силы, ведьмой наряжаться», — сказал епископ.

Ранее Поклонская провела урок для школьников, кадры с которого появились в сети. На них видно, что бывший депутат Госдумы стоит у доски, на которой изображены руны и символика четырех стихий — огня, воды, воздуха и земли. Ее слушает целый класс школьников, сидящих за партами.

31 октября Поклонская поздравила россиян с праздником Самайн и опубликовала снимки, на которых предстала в различных древних образах. Также она призвала вспомнить ушедших родичей и подготовить им символическое подношение.

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