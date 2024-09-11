Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 11 сентября 2024Россия

Поклонскую сняли возле исписанной рунами школьной доски в зоне СВО

Поклонскую сняли возле исписанной рунами школьной доски в Херсонской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Партия «Единая Россия»

Советницу генпрокурора России, бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую сняли в зоне СВО у школьной доски, которая исписана рунами. Она провела «Разговоры о важном» в школе Херсонской области и опубликовала кадры с мероприятия в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах Поклонская стоит у доски, на которой изображены руны и символика четырех стихий — огня, воды, воздуха и земли. Ее слушает целый класс школьников, сидящих за партами.

Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской

В августе Поклонская опубликовала пост, приуроченный к древнему празднику Ламмас. В нем она объяснила, что он связан со сбором урожая и знаменует прощание с летом. По ее словам, люди должны благодарить Землю за ее дары, силу и жизнь.

«Наша Земля хранит много тайн и знаний под покровом древности собственной культуры, когда-то забытой и преданной человеком, но лишь до того момента, как проснется желание вернуть опыт, принадлежащий нам по праву», — написала тогда она.

Ранее Поклонская опубликовала текст про украинцев и сделала одно предупреждение. В размещенном тексте, автором которого называется пользователь интернета с ником Остар, говорится, что русские и украинцы — представители одного народа и оскорбления в их адрес являются разжиганием межнациональной вражды. Советница Генпрокурора напомнила «разным политическим экспертам», что оскорбления по национальному признаку караются законом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались захватить буровую вышку в Черном море. Минобороны заявило, что операция «захлебнулась в крови»

      На Западе предрекли обрушение позиций ВСУ в Курской области на фоне наступления России

      В отношении вторгшегося в Курскую область грузинского наемника завели дело

      Врач раскрыла способ защититься от опасной плесени

      Москвичам спрогнозировали конец «сентябрьского лета»

      Москвич пришел в фитнес-клуб и лишился двух миллионов рублей

      В Москве начали заканчиваться готовые новостройки

      Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Милонов выступил против запрета квадроберов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше