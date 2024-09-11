Поклонскую сняли возле исписанной рунами школьной доски в зоне СВО

Поклонскую сняли возле исписанной рунами школьной доски в Херсонской области

Советницу генпрокурора России, бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую сняли в зоне СВО у школьной доски, которая исписана рунами. Она провела «Разговоры о важном» в школе Херсонской области и опубликовала кадры с мероприятия в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах Поклонская стоит у доски, на которой изображены руны и символика четырех стихий — огня, воды, воздуха и земли. Ее слушает целый класс школьников, сидящих за партами.

В августе Поклонская опубликовала пост, приуроченный к древнему празднику Ламмас. В нем она объяснила, что он связан со сбором урожая и знаменует прощание с летом. По ее словам, люди должны благодарить Землю за ее дары, силу и жизнь.

«Наша Земля хранит много тайн и знаний под покровом древности собственной культуры, когда-то забытой и преданной человеком, но лишь до того момента, как проснется желание вернуть опыт, принадлежащий нам по праву», — написала тогда она.

Ранее Поклонская опубликовала текст про украинцев и сделала одно предупреждение. В размещенном тексте, автором которого называется пользователь интернета с ником Остар, говорится, что русские и украинцы — представители одного народа и оскорбления в их адрес являются разжиганием межнациональной вражды. Советница Генпрокурора напомнила «разным политическим экспертам», что оскорбления по национальному признаку караются законом.