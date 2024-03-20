Поклонская опубликовала текст про украинцев и сделала одно предупреждение

Поклонская напомнила о равенстве всех людей и опубликовала текст про украинцев

Советница генпрокурора России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила о равенстве всех людей и опубликовала текст про украинцев. Запись опубликована в ее Telegram-канале.

В опубликованном Поклонской тексте, автором которого указан пользователь интернета с ником Остар, среди прочего говорится, что русские и украинцы — представители одного народа, и оскорбления в их адрес являются разжиганием межнациональной вражды. Также автор текста в блоге Поклонской напомнил, что даже в рамках спецоперации русские и украинцы зачастую вместе сражаются против Вооруженных сил Украины.

Сама же Поклонская заявила, что хочет напомнить «разным политическим экспертам», что оскорбления по национальному признаку караются законом. «Аккуратнее с высказываниями, мы все равны», — сделала предупреждение советник генпрокурора.

16 марта Поклонская дала интервью программе «Мужской разговор» на телеканале «Нара ТВ». 17 марта она вновь появилась в эфире и обратилась к крымчанам, поздравив их с десятилетием возвращения Республики Крым и Севастополя в состав России. По ее словам, решившись на этот шаг, жители полуострова защитили себя.

Позже Поклонская объяснила свое появление в эфире впервые за полтора года.