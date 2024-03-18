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19:10, 18 марта 2024Россия

Поклонская объяснила свое появление в эфире впервые за полтора года

Поклонская вышла в эфир, чтобы поздравить россиян с годовщиной Крымской весны

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Советница генпрокурора России Наталья Поклонская объяснила, что впервые за полтора года появилась в телевизионном эфире, чтобы поздравить граждан с десятилетней годовщиной Крымской весны. Об этом бывшая заместительница руководителя Россотрудничества заявила в беседе с RTVI.

По словам Поклонской, многие также поздравляли ее с днем рождения, который приходится на 17 марта, и она не могла промолчать. «Это внимание. Это нормально, когда я отвечаю и поздравляю людей с тем праздником, с тем событием, в котором сама принимала участие», — пояснила советница генпрокурора, подчеркнув, что закончившиеся присоединением полуострова события произошли, в том числе, благодаря действиям прокуратуры Крыма, где она работала.

Поклонская добавила, что в интервью касается только темы Крымской весны. При этом в дальнейшем общаться с журналистами она не планирует из-за внутренних приказов Генпрокуратуры, которые не может нарушить. Однако советник генпрокурора допустила, что в ряде случаев будет делать посты в Telegram. К ним она отнесла поводы, связанные непосредственно со ней и с событиями Крымской весны, а также с ее личным праздником — днем рождения. «Когда люди поздравляют, не ответить — это некрасиво», — констатировала она.

Ранее, 16 марта, Поклонская дала интервью программе «Мужской разговор» на телеканале «Нара ТВ». 17 марта она вновь появилась в эфире и обратилась к крымчанам, поздравив их с десятилетием возвращения Республики Крым и Севастополя в состав России. По ее словам, решившись на этот шаг, жители полуострова защитили себя.

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      Сергей Истомин
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