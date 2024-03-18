Поклонская появилась в эфире впервые за 1,5 года и обратилась к жителям Крыма

Поклонская появилась в эфире в свой день рождения и обратилась к крымчанам

Бывшая заместитель руководителя Россотрудничества, советница Генпрокурора России Наталья Поклонская в свой день рождения, который прошел 17 марта, впервые за полтора года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма. Ее комментарий попал на видео, соответствующие кадры разместили в группе телеканала «Нара ТВ» во «ВКонтакте».

В своей речи она поздравила граждан в связи с 10-летием возвращения Республики Крым и города Севастополь в состав России.

«Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор, осознанное решение, они таким образом показали, что они не согласны принимать то, что противоречит их внутреннему ощущению. Но это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем», — напомнила Поклонская.

По ее мнению, жители полуострова, решившись на этот шаг, защитили себя. «Крымская весна состоялась именно в период пробуждения природы. Это конец марта — весеннее равноденствие (...) Пусть пробуждается жизнь и радость», — подчеркнула экс-заместитель руководителя Россотрудничества.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в первый раз встретился с российским президентом Владимиром Путиным 1 марта 2014 года.