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16:42, 28 января 2024Россия

Глава Крыма рассказал о первой встрече с Путиным

Глава Крыма Аксенов впервые встретился с Путиным в 2014 году
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в первый раз встретился с российским президентом Владимиром Путиным 1 марта 2014 года. Подробностями глава полуострова поделился в эфире «Вести-Крым».

«Из Севастополя на одном из кораблей военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации мы вышли в Сочи, дальше добирались вертолетом», — поделился он. Встреча состоялась 1 марта, тогда президент сказал: «Все, Сергей, вперед и действуем».

Аксенов рассказал, что был горд, что российский президент пригласил его в команду. На самом полуострове события по возвращению в Россию произошли практически безболезненно и быстро благодаря крымчанам, а также тому факту, что ситуация оказалась на личном контроле Путина.

Ранее стало известно, что крымское правительство собирается инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины. Об этом сообщал глава крымского парламента Владимир Константинов. Рабочая группа также продолжает заниматься признанием незаконными актов, по которым Крым был передан из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году.

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      Мария Черкасова
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