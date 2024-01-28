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12:54, 28 января 2024Бывший СССР

В Крыму захотели признать годы нахождения в составе Украины незаконными

Парламент Крыма: нахождение полуострова в составе Украины было незаконным

Фото: Unsplash

Крымское правительство собирается инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Он заявил, что нахождение полуострова в составе Украины было незаконным, так же как и «развал Советского Союза». По словам Константинова, тема, «загнавшая крымчан против их воли» в состав Украины, должна получить четкую юридическую оценку.

Специальная рабочая группа также продолжает работу по обоснованию признания незаконными актов, по которым Крым был передан из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, рассказал он.

Ранее журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов писал, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в 2022 году подготовил план «дерзкого контрнаступления» в районе Азовского моря, предполагавший изоляцию Российской армии в Крыму. Операция не началась, поскольку ее не согласовали в Пентагоне, указал Трофимов.

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      Мария Черкасова
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