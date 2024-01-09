США не разрешили Украине провести «дерзкую» операцию в Крыму в 2022 году

Business Insider: США запретили Залужному в 2022 году наступать на Крым

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в 2022 году подготовил план «дерзкого контрнаступления» в районе Азовского моря, предполагавший изоляцию Российской армии в Крыму, но чиновники из Пентагона его не согласовали. Об этом в книге «Наши враги исчезнут» рассказал журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, передает Bussines Insider.

ВСУ должны были прорваться через Запорожье и перерезать сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым, чтобы изолировать Российскую армию на полуострове. Чиновники из Пентагона сочли план слишком рискованным.

«С точки зрения США неудача была вероятна, а ее последствия — катастрофичны. Такой рискованный шаг мог привести к стратегическому поражению, в результате которого Россия могла бы захватить оставшуюся часть Запорожья, а позже и Днепр», — рассказал Трофимов.

Условия успеха плана Залужного вызывали сомнения, считает журналист WSJ: прорыв должен был быть не только глубоким, но и достаточно широким, чтобы, в свою очередь, помешать контратаковать Вооруженным силам России. Кроме того, в распоряжении ВСУ не было достаточного количества военной техники и боеприпасов, а также обученного персонала.

Ранее стало известно, что целью нового контрнаступления ВСУ в 2024 году станет Крым. По информации немецкого издания Welt, дата новой операции зависит от срока передачи Киеву американских истребителей F-16.