Патриарх Кирилл раскритиковал поздравившую россиян с одним праздником Поклонскую

Глава РПЦ Кирилл раскритиковал Поклонскую за язычество

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл раскритиковал экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Текст выступления предстоятеля на заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора опубликован на сайте РПЦ.

31 октября Поклонская поздравила россиян с кельтским языческим праздником Самайн.

Патриарх упомянул имя экс-прокурора Крыма, говоря о попытках в той или иной форме возродить язычество. Несмотря на то, что, по словам Кирилла, язычество получило распространение в армейской среде, оно проявляется также и в образовательном пространстве.

«Можно не упоминать имя Натальи Поклонской, но дело не только в ней», — сказал глава РПЦ.

Также патриарх выступил против отмечания Велесовой ночи – «русского Хеллоуина». Он назвал это «подменой ценностей, фальсификацией национальной истории, умалением роли христианства в созидании государственности нашего народа».