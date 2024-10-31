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20:19, 31 октября 2024Россия

Патриарх Кирилл раскритиковал поздравившую россиян с одним праздником Поклонскую

Глава РПЦ Кирилл раскритиковал Поклонскую за язычество
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Общество»)
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл раскритиковал экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Текст выступления предстоятеля на заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора опубликован на сайте РПЦ.

31 октября Поклонская поздравила россиян с кельтским языческим праздником Самайн.

Патриарх упомянул имя экс-прокурора Крыма, говоря о попытках в той или иной форме возродить язычество. Несмотря на то, что, по словам Кирилла, язычество получило распространение в армейской среде, оно проявляется также и в образовательном пространстве.

«Можно не упоминать имя Натальи Поклонской, но дело не только в ней», — сказал глава РПЦ.

Также патриарх выступил против отмечания Велесовой ночи – «русского Хеллоуина». Он назвал это «подменой ценностей, фальсификацией национальной истории, умалением роли христианства в созидании государственности нашего народа».

ЖЗЛ
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