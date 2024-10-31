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19:34, 31 октября 2024Россия

Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

Патриарх Кирилл выступил против празднования Велесовой ночи
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Общество»)
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против Велесовой ночи. Об этом сообщает Ura.ru.

Ранее в некоторых российских школах решили отметить 31 октября Велесову ночь, которую организаторы преподносят как «русский Хеллоуин».

Глава Русской православной церкви назвал подобные мероприятия попыткой привить «неоязыческие симпатии в образовательном пространстве». В этой связи он упомянул экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая 31 октября поздравила россиян с кельтским языческим праздником.

Ранее православные активисты пожаловались в Следственный комитет из-за показа мод, прошедшего в рамках саммита БРИКС. Поводом к этому послужил выход на подиум моделей в платьях с изображением Богоматери.

ЖЗЛ
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