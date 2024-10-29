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14:09, 29 октября 2024Ценности

Православные активисты обратились в СК из-за нарядов с показа мод в рамках саммита БРИКС. Что стало причиной?

СК попросили проверить платья с изображением Богородицы с саммита БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Православные активисты движения «Сорок Сороков» обратились в Следственный комитет (СК) с просьбой провести проверку показа мод, прошедшего в рамках саммита БРИКС. В обращении общественники возмутились платьями с изображением Богородицы, которые показали 16 октября в московском «Колизей Холле» в рамках форума.

Дизайнер Аладини Деви представила несколько нарядов собственного производства. Для выхода модели примерили платья с использованием образа Девы Марии. Такая тема была выбрана не случайно — отмечалось, что само мероприятие было приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Использование образа святой назвали кощунством

Общественники посчитали такой дизайн платьев кощунством.

Некие модные дамы почему-то решили, что имеют право спокойно дополнять свою коллекцию изображениями святых образов Богородицы. Оправдано это было тем, что мероприятие было приурочено к празднику Явления Пресвятой Богородицы

активисты движения «Сорок Сороков»

Как указали представители движения, размещение образов святых на одежде для показа мод — «это неуважение, которое восходит к первообразу — в данном случае к Богородице». Там отметили, что дизайнер Деви и руководитель «Театра сакральной моды» Алена Беляева, с которой та работала, являются взрослыми женщинами, которые должны были отдавать себе отчет в содеянном и заранее проконсультироваться, насколько подобные действия уместны. Авторы обращения посчитали, что в поведении «модных дам» просматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ.

Дизайнер платьев пожаловалась на угрозы

По словам Деви, ей начали поступать угрозы со стороны активистов движения «Сорок Сороков». Из-за этого она решила обратиться в прокуратуру.

«Они выставили мои данные, без моего согласия. Я пишу заявление, что, если со мной что-то случится, чтобы думали вот на эту организацию. Я очень переживаю за своих девушек. Не дай Бог, что произойдет», — поделилась дизайнер, отметив, что также написала письмо патриарху Кириллу.

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

По словам Деви, она не хотела никого оскорбить дизайном нарядов, представленных в рамках модного показа. Дизайнер пояснила, что вложила много труда и сил в создание этих платьев. «У меня каждая икона вышита бисером. Это не один день и не одна ночь. Я глубоко люблю и глубоко верую. Это не просто какой-то хайп», — указала она.

Сразу после саммита в своих соцсетях дизайнер поделилась, что за достижения в сфере развития международных отношений ее наградили орденом «Творим добро БРИКС».

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      Анастасия Алимпиева
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