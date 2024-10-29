Платья с изображением Богородицы с саммита БРИКС призвали проверить в СК

«Сорок Сороков» призвали проверить в СК платья с изображением Богородицы с БРИКС

Общественное движение «Сорок Сороков» призвало проверить в Следственном комитете (СК) платья с изображением Богородицы с саммита БРИКС. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Активисты обратили внимание на наряды с модного показа, который прошел в московском «Коллизей Холле» в рамках форума. Манекенщицы в кокошниках продемонстрировали публике платья со святым образом. Отмечается, что само мероприятие было организовано к празднику Явления Пресвятой Богородицы.

В настоящий момент общественники требуют проверить создателя нарядов, руководителя «Театра сакральной моды» Алену Беляеву. При этом уточняется, что организаторы БРИКС наградили дизайнера орденом «Твори добро БРИКС» за представленную коллекцию одежды.

В ноябре прошлого года подписчики обругали в сети российскую блогершу Анастасию Ивлееву за непристойный наряд у креста.