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16:20, 29 ноября 2023Ценности

Ивлееву обругали в сети за непристойный наряд в церкви

Фото: @_agentgirl_

Подписчики обругали в сети российскую блогершу Анастасию Ивлееву за непристойный наряд, в котором она пришла в Дом Альяги в Лиме, Перу. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя телеведущая поделилась серией снимков, на которых она запечатлена, стоя на коленях перед алтарем и крестом. При этом на ней надеты короткие велосипедные шорты и черная приталенная футболка. Кроме того, инфлюэнсерша разместила кадр, на котором она позирует перед камерой, лежа в кровати в готическом стиле.

Поклонники не оценили данную фотосессию, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ивлеева, ты кем себя возомнила?», «В церковь зайти в таком виде? Видимо, с головой не дружит», «Либо штаны надень, либо крест сними», «А в церковь разве можно заходить с голыми ногами, без платка и делать такие фото?», «Это уже перебор», — возмущались они.

Ранее Ивлееву высмеяли из-за откровенного наряда. Тогда знаменитость поделилась фото в белом корсете. На размещенном кадре видно, что данный предмет гардероба оформлен бордовыми кружевами и объемными воланами на бедрах.

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      Карина Черных
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