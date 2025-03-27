Поклонская принесла скандальную книгу на урок еще в одной российской школе

Экс-прокурор Крыма Поклонская принесла скандальную книгу в школу-интернат

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская принесла свою скандальную книгу «Мысли вслух» на урок еще в одну российскую школу. Это следует из фотографий с мероприятия, опубликованных в Telegram-канале Поклонской.

На выложенных снимках видно, что один из экземпляров книги держит учительница, еще несколько Поклонская раздала воспитанникам школы-интерната, где проходил урок.

«Я рассказала детям о своей истории выбора и давней мечте, которая появилась в таком же возрасте, как и у них. Мы говорили о справедливости, доблести, правде, смелости и благородстве», — рассказала бывший прокурор, не уточнив, о какой мечте идет речь.

Другой вызвавший скандал урок Поклонская провела в сентябре 2024 года в Херсонской области. После занятия появились фотографии, на которых она запечатлена у исписанной рунами доски.

Представители РПЦ изучили книгу Поклонской и возмутились ее содержанием. Так, отец Павел (Островский) призвал держать детей подальше от бывшего прокурора.

«Этот труд очевидно воспитывает откровенную ненависть к христианству. (...) Думаю, что правительству следует провести проверку, так как деятельность Поклонской не только антирелигиозная, но и антигосударственная», — высказывался о книге священник.