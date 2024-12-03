Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 3 декабря 2024Россия

Поклонская раскрыла подробности о скандальном уроке в зоне СВО

Поклонская: на уроке в херсонской школе говорила о правде на примере легенды
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская раскрыла подробности о скандальном уроке в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В разговоре с порталом Daily Storm она пояснила, что на уроке в херсонской школе говорила с детьми о правде на примере древней легенды.

Поклонская отметила, что в своем рассказе упомянула о боге Торе из скандинавского пантеона.

«Когда представитель администрации, присутствовавшая на уроке вместе с детьми, перевела разговор в политико-патриотическую плоскость, она задала мне вопрос, что мной двигало в 2014 году, когда я решилась стать прокурором Крыма. Я ответила, что это было неукротимое желание защитить свою правду и честь», — заявила она.

По мнению экс-парламентария, для старшеклассников, возможно, и взрослых людей эти понятия достаточно сложны. Она заверила, что не стала углубляться в положения Конституции и пересказала легенду.

«Бог Тюр — это бог правды. Однако, чтобы спасти своих родичей, он предал друга — волка Фенрира, обманув его. Страх за жизнь близких оказался для Тюра сильнее всего, но именно этот страх стал его уязвимостью как правителя», — подчеркнула Поклонская.

В сентябре экс-прокурор Крыма приехала в Вадимскую школу в Херсонской области. Там она побеседовала с детьми и подарила свои книги в библиотеку. По соцсетям тогда разошлось фото, на котором Поклонская в ходе урока рисует руны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      На Украине рассказали о связях олигарха Коломойского с командой Трампа

      Кадыров показал кадры ликвидации бойцов ВСУ в Курской области группой Хохла

      Премьер Грузии заявил о провале «майдана» в стране

      В России высказались о «бедных мальчиках» на СВО фразой «война — это вам не лобио кушать»

      Экс-депутат Рады объяснил выбор «Южмаша» для первого удара «Орешником»

      Террористы заставили пленного сирийца отречься от Месси и признать Роналду

      Латвия объявила 13 граждан Грузии персонами нон грата

      Уехавшая учиться на Кипр россиянка пожаловалась на недостаток одного продукта в магазинах

      В российском регионе машина с людьми провалилась под лед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше