Поклонская раскрыла подробности о скандальном уроке в зоне СВО

Поклонская: на уроке в херсонской школе говорила о правде на примере легенды

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская раскрыла подробности о скандальном уроке в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В разговоре с порталом Daily Storm она пояснила, что на уроке в херсонской школе говорила с детьми о правде на примере древней легенды.

Поклонская отметила, что в своем рассказе упомянула о боге Торе из скандинавского пантеона.

«Когда представитель администрации, присутствовавшая на уроке вместе с детьми, перевела разговор в политико-патриотическую плоскость, она задала мне вопрос, что мной двигало в 2014 году, когда я решилась стать прокурором Крыма. Я ответила, что это было неукротимое желание защитить свою правду и честь», — заявила она.

По мнению экс-парламентария, для старшеклассников, возможно, и взрослых людей эти понятия достаточно сложны. Она заверила, что не стала углубляться в положения Конституции и пересказала легенду.

«Бог Тюр — это бог правды. Однако, чтобы спасти своих родичей, он предал друга — волка Фенрира, обманув его. Страх за жизнь близких оказался для Тюра сильнее всего, но именно этот страх стал его уязвимостью как правителя», — подчеркнула Поклонская.

В сентябре экс-прокурор Крыма приехала в Вадимскую школу в Херсонской области. Там она побеседовала с детьми и подарила свои книги в библиотеку. По соцсетям тогда разошлось фото, на котором Поклонская в ходе урока рисует руны.