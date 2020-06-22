Модели-близнецы опубликовали фото в прозрачном бюстгальтере и восхитили фанатов

Модели-близнецы бренда Fashion Nova поделились снимком в откровенных нарядах и порадовали поклонников. Фотография была опубликована в Instagram-аккаунте одной из сестер.

На размещенном кадре Матильда и Паулин Танто (Mathilde и Pauline Tantot) позируют в коротких шортах и бюстгальтере из прозрачной ткани, который просвечивает их грудь. «Новый дом, наконец-то», — подписала пост манекенщица.

Стоимость нижнего белья Agent Provocateur на сайте марки составляет 110 фунтов стерлингов (9,4 тысячи рублей).

Фото опубликовано @popstantot

Подписчики восхитились фигурами девушек и написали об этом в комментариях под публикацией, набравшей 460 тысяч лайков. «Две красотки», «Невероятно шикарные девушки», «Я вас обожаю», «Какие сексуальные девушки!», «Вы обе выглядите потрясающе», — высказывались фанаты.

В мае модели поделились другими откровенными снимками, порадовав тем самым поклонников. Матильду и Паулин Танто сфотографировали в просвечивающих их обнаженную грудь рубашках и джинсах с завышенной талией.

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