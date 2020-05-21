Модели-близнецы поделились снимком в прозрачных рубашках и восхитили подписчиков

Модели-близнецы популярного бренда Fashion Nova поделились фотографией, на которой они запечатлены в откровенных нарядах, и порадовали поклонников. Снимок появился в Instagram-аккаунте одной из сестер.

На размещенном кадре Матильда и Паулин Танто (Mathilde и Pauline Tantot) позируют в джинсах на завышенной талии и укороченных рубашках из прозрачной ткани, через которые просвечивали их тела. «Мы вернулись», — подписала публикацию манекенщица.

Рекламируемые девушками белые блузки соединяются завязками в области декольте и оголяют живот. Их стоимость на сайте марки Fashion Nova составляет 25 долларов (1787 рублей).

Фото опубликовано @popstantot

Подписчики восхитились внешним видом сестер в комментариях под публикацией, набравшей 405 тысяч лайков. «Прекрасно», «Две сногсшибательные красотки», «Просто горячие девушки», «Обожаю вас», «Очень красивый наряд!» — высказывались пользователи.

Ранее Матильда Танто показывала фанатам снимок в мокрой футболке. На фото она была запечатлена без бюстгальтера в белом кроп-топе Fashion Nova и коротких шортах.

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