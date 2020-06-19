Модель в трусах повернулась на фото спиной к камере и восхитила подписчиков

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенными фотографиями в соцсетях и обрадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) попозировала в белых трусах упомянутой марки и коротком вязанном свитере на голое тело. На фото она повернулась к камере спиной. «Надеюсь, ваши выходные прошли отлично», — подписала пост знаменитость.

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Подписчики модели восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией, набравшей 849 тысяч лайков. «Матильда, ты неотразима», «Идеальная», «Благодаря тебе любой день становится отличным», «Тело мечты», — комментировали они.

В июне Матильда Танто призвала фанатов пристегивать ремень безопасности в машине, опубликовав снимок в обнаженном виде. На фото она прикрывает правую грудь рукой, при этом левую заслоняет ремень безопасности. Подписчики модели оценили ее внешний вид и сделали ей множество комплиментов.

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