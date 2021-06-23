Модель OnlyFans назвала голые съемки способом пережить смерть родителей

Британская модель Деми Роуз назвали причину, по которой она решила продавать откровенные снимки своим поклонникам. Информация появилась на Daily Star.

Манекенщица объяснила, что начала сниматься голой и публиковать контент на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату, чтобы легче пережить смерть родителей. Звезда упомянула, что они умерли в 2019 году, однако не назвала причину их кончины.

«Мне было тяжело продавать их дом и вещи, и я не могла путешествовать в связи с карантином, который вводили из-за коронавируса, — пояснила 26-летняя Роуз. — Я веду OnlyFans, чтобы вдохновлять людей, попавших в такую же ситуацию, смотреть на смерть более позитивно. Я хочу помочь им легче справиться с утратой».

Кроме того, по словам британки, регистрация на платформе также стала для нее способом заработать и прославиться в сети. Героиня материала сотрудничает с множеством популярных брендов, она также стала амбассадором производителя одежды и аксессуаров PrettyLittleThing. На данный момент на ее страницу в Instagram подписаны почти 17 миллионов человек.

Ранее в июле 2020 года пользователи сети пристыдили Деми Роуз за фото в просвечивающем наряде. Так, папарацци запечатлели модель в бикини, поверх которого она надела просвечивающее сетчатое платье бренда Fashion Nova. Фанаты упрекнули Роуз в том, что «показывать свое тело — это все, что она умеет».