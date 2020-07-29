Поклонники пристыдили модель за фото в просвечивающем наряде

Папарацци сфотографировали британскую модель Деми Роуз в откровенном наряде во время отдыха в Испании, после чего поклонники раскритиковали ее за вульгарный внешний вид. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 25-летняя знаменитость запечатлена в бикини, поверх которого она надела просвечивающее сетчатое платье бренда Fashion Nova. Стоимость вещи на сайте марки составляет 3695 рублей.

Свой образ модель дополнила солнцезащитными очками и множеством аксессуаров: серьгами, подвеской, кольцами и браслетами.

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Пользователи сети пристыдили Роуз в комментариях к публикации. «Эта женщина не испытывает ни стыда, ни уважения к себе», «Честно говоря, такие бедра сложно прикрыть», «У нее есть нормальная одежда?», «Рядом находятся дети, и вот, что им приходится видеть», «Показывать свое тело — это все, что она умеет», — писали они.

Ранее в июле Деми Роуз подняли на смех за чересчур широкие бедра и сравнили с курицей. Она разместила фото, на котором позирует топлес в велосипедках лилового цвета, прикрывая обнаженную грудь толстовкой в тон. В комментариях под постом подписчики манекенщицы отметили, что она поправилась за время карантина.