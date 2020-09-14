Фанаты пристыдили модель за деформированное от пластики тело на фото в бикини

Британская модель Деми Роуз поделилась фото в откровенном купальнике была обругана в сети за неестественную фигуру и обилие ретуши. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

В своем Instagram манекенщица разместила серию снимков, на которых она позирует в крошечном бикини оранжево-розовой расцветки. Ее запечатлели на гамаке во время отдыха на Ибице. «Она полюбит, когда будет готова», — подписала Роуз пост, который набрал больше больше 520 тысяч лайков.

Пользователи сети пристыдили Роуз за неестественную фигуру и обилие фотошопа на снимке. «Она полностью деформированная...», «Неужели этого купальника нет в размере XXL?», «Я знаю, что части ее тела были увеличены хирургическим путем, но я думаю, что она использовала фотошоп, чтобы сделать их еще больше. Безумие», «Ей бы хоть немного достоинства и самоуважения», — высказывались они.

В июле поклонники пристыдили Деми Роуз за фото в просвечивающем наряде. Так, папарацци запечатлели модель в бикини, поверх которого она надела просвечивающее сетчатое платье бренда Fashion Nova. Фанаты упрекнули Роуз в том, что «показывать свое тело — это все, что она умеет».