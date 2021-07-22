Девушка заработала на дом «своей мечты» и роскошную машину продажей полуголых фото

Жительница английского города Барнсли заработала десятки миллионов рублей на продаже полуголых фото и купила дом «своей мечты» и роскошную машину. Соответствующий материал публикует The Sun.

24-летняя Морган Дойн (Morgan Doyne) рассказала, что зарегистрировалась на платформе OnlyFans после того, как узнала, что девушка из ее школы начала зарабатывать крупные суммы денег на этом сайте.

«В первый месяц я понятия не имела, как этим заниматься. Спустя три месяца я начала зарабатывать по 7 тысяч фунтов стерлингов (710 тысяч рублей) в месяц. Сейчас же я вывела свой доход на стабильные 35 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей)», — объяснила она. По словам героини материала, она никогда не позирует полностью обнаженной, предпочитая делать фото топлес или в нижнем белье.

В результате OnlyFans стал основным источником дохода девушки. За 18 месяцев ей удалось накопить на покупку дома с пятью спальнями стоимостью более 500 тысяч фунтов стерлингов (50 миллионов рублей) и красный автомобиль Mustang стоимостью 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей).

Дойн отметила, что регулярно подвергается критике в интернете из-за своей работы. По ее словам, мужчины часто намекают на то, что в будущем дети модели будут ее стыдиться. Однако героиня материала не придает значения негативным комментариям. Напротив, хейтеры помогают девушке увеличить актив на странице, за счет чего у нее появляется больше подписчиков.

«Мне очень повезло, что я могу позволить себе дом моей мечты в этом возрасте, и я действительно горжусь собой», — заключила Дойн.

Ранее в июле аниматор «Диснейленда» бросила работу и разбогатела на продаже откровенных фото. Американка Дэйр Тейлор (Dare Taylor) рассказала, что всегда мечтала работать аниматором в «Диснейленде» и в конечном счете она получила роль принцессы Жасмин. Во время трехлетней работы в парке развлечений героиня материала участвовала в различных фотосессиях, например она стала героиней обложки словацкого издания журнала Playboy. По словам Тейлор, ей понравилось позировать перед камерой и она решила бросить работу аниматором.

