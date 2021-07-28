Монахиня бросила работу в церкви и разбогатела на продаже голых фото

Монахиня бросила работу в церкви в Огайо и разбогатела на продаже откровенных снимков. Об этом сообщает The Sun.

36-летняя Николь Митчелл (Nikole Mitchell) призналась, что в 2020 году пережила развод, из-за которого у нее случилась депрессия. После этого женщина бросила работу в церкви и зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Она призналась, что продажа голых фото помогла ей почувствовать себя лучше.

Митчелл утверждает, что теперь зарабатывает в 12 раз больше, чем в церкви — от 30 до 100 тысяч долларов (от 2,2 до 7,3 миллиона рублей) в месяц. «Сейчас я живу в доме за один миллион долларов (73,7 миллиона рублей) и постоянно путешествую. Кроме того, я больше ни в чем не отказываю своим троим детям. Я считаю, что я лучшая мама на свете!» — подчеркнула американка.

Ранее в июле 55-летняя монахиня раскрыла секрет своего молодого лица. Клодетт Моника Пауэлл (Claudette Monica Powell), или сестра Моника Клэр (Monica Clare), рассказала о том, как она ухаживает за кожей лица. На кадрах одного из последних роликов она объяснила, что причина, по которой она выглядит на 30 лет, заключается в использовании детских кремов и защите лица от солнца.