Знаменитая молодым лицом 55-летняя монахиня назвала косметику «теорией заговора»

Американская монахиня епископальной церкви, которая прославилась в сети благодаря молодой внешности, обвинила косметические компании в вымогательстве денег у покупателей. Соответствующее интервью появилось на сайте шоу This Morning.

55-летняя Клодетт Моника Пауэлл (Claudette Monica Powell), или сестра Моника Клэр (Monica Clare), считает, что бренды выпускают высушивающие кожу уходовые средства, которые вызывают привыкание у покупателей. В связи с этим потребители вынуждены постоянно покупать продукцию косметических марок. «Индустрия красоты создана для выкачивания денег у женщин. Я бы назвала это явление теорией заговора», — пояснила женщина.

Помимо этого, в разговоре с журналистами Пауэлл призналась, что была шокирована стоимостью популярных косметических продуктов. По ее словам, вместо покупки дорогих уходовых средств она умывает лицо гипоаллергенным мылом раз в день и ухаживает за кожей с помощью детских кремов. Вдобавок монахиня всегда защищает кожу от солнца с помощью зонта и SPF-крема.

Ранее в июле сестра Моника Клэр прославилась в TikTok благодаря своему молодому лицу. В ролике женщина раскрыла секрет ухода за кожей. Публикация монахини стала вирусной и набрала более 240 тысяч просмотров. «Ты сказала, что тебе 55? Как?» — писали пользователи сети в комментариях.