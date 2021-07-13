Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин

Популярная модель Надежда Lertulo, которая по совместительству работает строителем, рассказала о своем отношении к внешности и сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин. На эту тему она поразмышляла в беседе с «Лентой.ру».

По мнению манекенщицы, морщины на лице отражают характер человека и его жизненный путь. «Конечно, можно пойти к хирургу или что-то вкалывать в себя. Но я считаю, что не стоит влезать в материю, которая была свыше назначена. Или надо делать это очень аккуратно, без грубого физического воздействия», — пояснила Lertulo и добавила, что работа на стройке также плохо отражается на ее здоровье.

Манекенщица заявила, что научилась слушать свой организм, и в 40 лет выглядит лучше, «чем некоторые в 16».

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Кроме того, она вспомнила слова своей российской знакомой, которая в зрелом возрасте пообещала научиться стареть красиво, когда станет старше. Lertulo прокомментировала это высказывание цитатой Коко Шанель: «В молодости вы выглядите, как вас задумала природа, а в зрелые годы — как заслужили».

Надежда считает, что французы не злоупотребляют пластической хирургией, и что в Европе специализированные клиники пользуются меньшим спросом, чем в России. «Они ухаживают за собой, могут быть педантичны в вопросах внешности, но хирургией не злоупотребляют», — заключила она.

В июне бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова раскрыла секреты своей молодости. 56-летняя манекенщица заверила, что является противницей инвазивных процедур для омоложения кожи и предпочитает ультразвуковую подтяжку лица, а также сокращение морщин с помощью плазменной ручки. По ее словам, она ни разу не делала уколы ботокса и других филлеров, однако не исключает их для себя в будущем.