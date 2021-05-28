Модель лишилась крови ради молодости и поделилась результатом

Жительница Нью-Йорка лишилась крови во время необычной процедуры омоложения лица и поделилась результатом. Соответствующая история появилась на Daily Star.

Согласно материалу, 41-летняя модель Марсела Алонсо (Marcela Alonso) регулярно проводит себе процедуру плазмолифтинга. Принцип данного метода омоложения заключается во введении плазмы собственной крови пациента посредством микроинъекций. В полученной плазме содержатся гормоны, белки, витамины и тромбоциты в большой концентрации, которые ускоряют восстановление и обновление клеток.

«Когда я только начала ходить на плазмолифтинг, я не могла поверить, насколько это больно. Сейчас я привыкла к этому. На самом деле это такое ощущение, словно вас сильно ударили. Эффект этой процедуры гораздо лучше любого крема или средства для макияжа. Если я не работаю, я никогда не наношу тональный крем, но, честно говоря, он мне и не нужен вовсе», — призналась американка.

По словам Алонсо, люди не верят в то, что ей 41 год. «Когда я говорю, сколько мне лет, окружающие думают, что я лгу. Мужчины, в частности, всегда поражаются и говорят, что я выгляжу так, как будто мне 30, а не 40 лет», — подчеркнула женщина.

Героиня материала объяснила, что упомянутая процедура стоит несколько сотен долларов, и поэтому она стала продавать свои откровенные снимки на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Алонсо заверила, что зарабатывает 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) в месяц.

«Сейчас у меня множество молодых поклонников, которым нравятся женщины в возрасте. Я их понимаю. Мы более уверенные в себе, не играем ни в какие игры с чувствами и ведем себя открыто», — заключила американка.

В феврале пожилая женщина сделала подтяжку шеи без пластики и «помолодела на десять лет». По словам 61-летней Джуди Мюррей (Judy Murray), ее шея покрылась морщинами раньше времени из-за постоянного нахождения на солнце во время посещения многочисленных соревнований по теннису. В связи с этим, героиня материала решила избавиться от морщин путем минимально-инвазивной технологии омоложения Morpheus 8. Эта процедура работает на подкожном уровне и позволяет разгладить морщины и неровности рельефа эпидермиса, а также улучшить качество кожи.