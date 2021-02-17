Пожилая женщина сделала подтяжку шеи без пластики и «помолодела на десять лет»

Пожилая женщина сделала подтяжку шеи без хирургического вмешательства, «помолодела на десять лет» и поделилась результатом в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 61-летней Джуди Мюррей (Judy Murray), ее шея покрылась морщинами раньше времени из-за постоянного нахождения на солнце во время посещения многочисленных соревнований по теннису, в которых участвовали ее сыновья.

В материале отмечается, что ультрафиолетовый свет является основным фактором преждевременного старения кожи, так как из-за него происходит естественная потеря коллагеновых волокон. Это делает ее менее упругой и эластичной.

Помимо этого, кожа в области шеи на 50 процентов тоньше, чем на лице. «Появляются складки, связанные с высокой подвижностью головы и шеи. К тому же частое использование телефона может еще сильнее усугубить ситуацию», — объяснил пластических хирург Анжелика Кавуни (Angelica Kavouni).

Джуди Мюррей решила избавиться от морщин путем минимально-инвазивной технологии омоложения Morpheus 8. Эта процедура работает на подкожном уровне и позволяет разгладить морщины и неровности рельефа эпидермиса, а также улучшить качество кожи.

Для достижения желаемого результата героиня прошла три сеанса стоимостью 1500 фунтов стерлингов (153 тысячи рублей) за процедуру. «Такой метод стимулирует выработку нового коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в коже, в результате чего она становится более упругой, гладкой, подтянутой и увлажненной», — подчеркнула доктор Джуди Тодд (Judy Todd), проводившая описанную процедуру героине материала.

Ранее женщина изменила лицо как Деми Мур и помолодела «на 10 лет за 10 минут». Для этого 51-летняя писательница Ванесса Холберн приобрела специальные прозрачные пластыри для подтяжки кожи. «У меня было три набора лент — одной я сделала фиксацию на висках, другую установила около ушей, а последнюю на — затылке. За считаные минуты мои глаза стали удлиненными, как у кошки, скулы — острыми, а губы — пухлыми и без складок», — поделилась героиня материала.

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