56-летняя супермодель раскрыла секрет молодости без пластических операций

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова раскрыла секреты сохранения молодости без помощи пластических операций. Ее рекомендации приводит Page Six.

56-летняя манекенщица заверила, что является противницей инвазивных и хирургических процедур для омоложения кожи: «Я не делаю того, что заставляет меня выглядеть так, будто меня растерзал медведь». Поризкова предпочитает ультразвуковую подтяжку лица и сокращение морщин с помощью плазменной ручки (устройство, точечно воздействующее на эпидермис и обновляющее кожу путем микроожогов).

По ее словам, она ни разу не делала уколы ботокса и других филлеров, однако не исключает их для себя в будущем. «Я пользуюсь уходовой косметикой, но она не даст вам эффект пластических операций и не сделает вас на 20 лет моложе. Лучшее, на что вы можете надеяться, — это сияние и эластичность кожи», — сказала героиня материала.

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Модель заверила, что никогда не стремилась выглядеть моложе своих лет. «Я не против старения. Я хочу стареть красиво и естественно», — заключила Поризкова.

В феврале 74-летняя актриса раскрыла секрет своей молодости. В своем Instagram-аккаунте американская актриса и дизайнер Жаклин Смит разместила ролик, в котором продемонстрировала процесс создания смузи, способствующего улучшению здоровья и сохранению моложавого вида. «Это вкусно и дает мне заряд энергии! Ингредиенты: половина огурца, половина яблока, четверть лимона, один стебель сельдерея, один ломтик имбиря, четверть стакана шпината, четверть стакана кудрявой капусты. Инструкция: поместите перечисленные продукты в блендер, добавьте воды и взбейте. Наслаждайтесь!» — подписала она пост.