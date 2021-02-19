74-летняя актриса раскрыла секрет своей молодости

Американская актриса и дизайнер Жаклин Смит, наиболее известная по роли в популярном телесериале «Ангелы Чарли», раскрыла секрет поддержания молодости. Ее советы приводит Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 74-летняя знаменитость разместила ролик, в котором продемонстрировала процесс создания смузи, способствующего улучшению здоровья и сохранению моложавого вида. Она появилась в кадре с распущенными волосами в бежевом свитере.

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«Это вкусно и дает мне заряд энергии! Ингредиенты: половина огурца, половина яблока, четверть лимона, один стебель сельдерея, один ломтик имбиря, четверть стакана шпината, четверть стакана кудрявой капусты. Инструкция: поместите перечисленные продукты в блендер, добавьте воды и взбейте. Наслаждайтесь!» — подписала Смит пост, который набрал почти пять тысяч лайков.

Актриса также регулярно занимается спортом и часто посещает занятия по йоге.

Ранее в феврале 70-летняя актриса Джейн Сеймур раскрыла секрет «вечно молодого» лица. Она объяснила свою нестареющую внешность сочетанием здорового питания, пилатеса, витаминов и ежедневных прогулок по пляжу. Кроме того, знаменитость подчеркнула, что важно минимизировать пребывание под прямыми солнечными лучами.