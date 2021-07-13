Блогерши с молодой внешностью раскрыли свой возраст и удивили подписчиков

Блогерши раскрыли свой настоящий возраст и удивили пользователей сети молодым внешним видом. На размещенные в TikTok ролики обратили внимание журналисты The Sun.

Так, пользовательница Аматул (Amatul) рассказала, что люди дают ей не больше 17 лет. После этого она призналась, что на самом деле ей 42 года. Акробатка Анна Макналти (Anna Mcnulty), в свою очередь, заверила, что незнакомцы считают ее 14-летним ребенком, в то время как ей недавно исполнился 41 год. Помимо этого, 45-летняя юзерша с никнеймом @iconiccpinkk подчеркнула, что многие считают, что ей от 16 до 20 лет.

Подписчиков блогерш удивил их настоящий возраст, и они принялись писать им комплименты в комментариях. «Что? Вам не по 13 лет?», «Вы выглядите не старше 24 лет», «Пожалуйста, скажите, что это шутка, я действительно в это не верю», «Я в шоке», — высказывались они.

В январе 62-летняя модель в бикини раскрыла секрет своей молодости. Лесли Карлтон (Leslie Carleton) заявила, что незнакомцы регулярно удивляются, когда узнают о ее настоящем возрасте, поскольку она выглядит на 20 лет моложе. Американка также призналась, что в юности никогда не следила за своим питанием, однако в 20 лет решила придерживаться здорового образа жизни.