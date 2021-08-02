Трансгендерная актриса потеряла работу и разбогатела на продаже откровенных фото

Трансгендерная актриса Николь Гибсон (Nicole Gibson), снявшаяся в британской драме «Безмолвный свидетель», потеряла работу из-за пандемии коронавируса и нашла новый источник дохода. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летняя знаменитость из Северного Йоркшира, Англия, рассказала, что планировала накопить на «дом своей мечты», однако повсеместный режим самоизоляции «погубил» ее актерскую карьеру. По словам Гибсон, чтобы прокормиться, в течение года ей приходилось подрабатывать официанткой в кафе и занимать деньги у родителей.

В один из дней женщина вспомнила, что имеет опыт в модельном бизнесе, и решила завести аккаунт в соцсети OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту для взрослых за определенную плату. Она начала публиковать откровенные кадры, демонстрируя свое тело, и обрела популярность среди других пользователей платформы. Гибсон заявила, что в настоящий момент ей удается зарабатывать до 600 фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей) в неделю.

«Я обожаю комплименты, они вдохновляют меня и дают мне сил. Если у вас высокий уровень интеллекта, вы находите способ на нем заработать. Так случилось, что у меня высокий уровень уверенности в себе и, честно говоря, в одном нижнем белье я чувствую себя лучше, чем в одежде», — заключила героиня материала.

Ранее в июле девушка заработала на дом «своей мечты» и роскошную машину продажей полуголых фото. 24-летняя Морган Дойн (Morgan Doyne) рассказала, что зарегистрировалась на OnlyFans после того, как узнала, что девушка из ее школы начала зарабатывать крупную сумму денег на этом сайте. «В первый месяц я понятия не имела, как этим заниматься. Спустя три месяца я начала зарабатывать по семь тысяч фунтов стерлингов в месяц», — объяснила она.