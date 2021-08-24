Медсестра потеряла работу из-за голых фото в сети и разбогатела на их продаже

Медсестра потеряла работу и разбогатела благодаря продаже откровенных снимков в интернете. Об этом пишет The Sun.

37-летняя мать троих детей Элли Рэй (Allie Rae) работала медсестрой в Новом Орлеане, однако 14-часовые смены не приносили ей достаточно денег, чтобы обеспечить многодетную семью. Тогда в 2020 году женщина приняла решение завести профиль на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Спустя несколько месяцев после регистрации на сайте коллеги Рэй узнали о ее новом хобби и рассказали об этом начальству.

«Они подписались на мой аккаунт и показали голые снимки директору медучреждения. После этого мне поставили ультиматум: либо я избавляюсь от учетной записи, либо лишаюсь работы», — поделилась героиня материала.

Рэй решила бросить карьеру и начала активно развивать страницу на OnlyFans. На данный момент она зарабатывает 75 тысяч фунтов стерлингов в месяц (7,6 миллиона рублей).

По словам женщины, новая деятельность приносит ей удовольствие. Она ухаживает за своей внешностью и часто устраивает съемки в сексуальных нарядах и белье. Помимо этого, Рэй ведет страницу в TikTok, на которой публикует видео с рассказами из жизни.

Ранее в августе стюардесса бросила работу и разбогатела на продаже голых фото. Согласно материалу, 27-летняя Аманда Соммер (Amanda Sommer) решила бросить работу стюардессы в 2020 году. По ее словам, после увольнения у нее начались финансовые проблемы, и она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. На данный момент Соммер зарабатывает 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) в месяц.