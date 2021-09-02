Религиозная женщина сменила работу в церкви на стриптиз и разбогатела

Пастор бросила религиозную деятельность, а затем разбогатела благодаря продаже откровенных снимков в интернете и работе в стрип-клубе. Соответствующую историю публикует Daily Star.

Жительница Калифорнии Николь Митчелл (Nikole Mitchell) долгое время работала в церкви. Женщина не уточнила причину, по которой она решила кардинально сменить род деятельности, однако отметила, что после этого ее жизнь стала гораздо свободнее и счастливее. Переменам, по ее словам, способствовали новые увлечения — стриптиз и продажа фото в полуобнаженном виде на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

По информации издания, в месяц Митчелл зарабатывает от 30 до 100 тысяч долларов (от 2,1 до 7,3 миллиона рублей). «Сейчас я живу в доме за миллион долларов (73 миллиона рублей) и постоянно путешествую. Я больше ни в чем не отказываю своим троим детям. Моя работа приносит мне радость и богатство», — подчеркнула американка.

Помимо этого, героиня материала ведет блог в Instagram, на который подписано 190 тысяч человек.

В августе стюардесса бросила работу и разбогатела на продаже голых фото. Согласно материалу, 27-летняя Аманда Соммер (Amanda Sommer) решила бросить работу стюардессы в 2020 году. По ее словам, после увольнения у нее начались финансовые проблемы, и она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. На данный момент Соммер зарабатывает 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) в месяц.