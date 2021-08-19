Официантка бросила работу и заработала сотни миллионов рублей на порно

Жительница Калифорнии бросила работу в кафе, построила карьеру в порноиндустрии, разбогатела и прославилась в сети. Соответствующая история появилась на The Sun.

В 18 лет ныне 35-летняя Кайден Кросс (Kayden Kross) работала официанткой и получала 5,77 фунта стерлингов (585 рублей) в час, чтобы оплачивать учебу в университете. Помимо этого девушка подрабатывала туристическим гидом по озерам штата.

«Во время работы экскурсоводом я тренировала пони, поскольку она была слишком хрупкой, чтобы перевозить мужчин. Однажды один из местных "ковбоев" запрыгнул на нее, и она сломала ногу. Ее предложили отправить на убой, а затем пустить на мясо, так как лечение стоило очень дорого. Я не могла этого допустить», — вспомнила американка.

Женщина рассказала о случившемся соседу по комнате, на что он предложил ей устроиться в стриптиз-клуб и заработать на лечение лошади. Кросс понравилась эта идея, и она решила попробовать себя в роли танцовщицы. По словам героини материала, за одну ночь она заработала сумму, равную ее месячному доходу в кафе. «За несколько часов я получила сумму, которой было достаточно на медицинскую помощь и выкуп моей пони с ранчо», — заверила она.

Несмотря на это, американка продолжила работать в стриптиз-клубе. Через несколько месяцев ее заметил скаут порно-агентства Matrix Models Джон Стивенс (John Stevens) и предложил ей стать моделью в журналах для взрослых. Так женщина начала сниматься обнаженной для обложек эротических изданий, а позднее — в порнофильмах. Год спустя она решила снять собственное кино.

На сегодняшний день Кросс является одним из наиболее успешных режиссеров порно в мире. Годовой доход американки составляет 3,2 миллиона фунтов стерлингов (325 миллионов рублей). Она заверила, что для нее порноиндустрия — лучший способ заниматься любимым делом и получать за это деньги.

Ранее в августе стюардесса бросила работу и разбогатела на продаже голых фото. Согласно материалу, 27-летняя Аманда Соммер (Amanda Sommer) решила бросить работу стюардессы в 2020 году. По ее словам, после увольнения у нее начались финансовые проблемы, и она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. На данный момент Соммер зарабатывает 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) в месяц.