Студентка мединститута бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото

Жительница США бросила учебу в мединституте и разбогатела на продаже откровенных фотографий. Соответствующий материал публикует The Sun.

21-летняя студентка Камила Эль (Camila Elle) рассказала, что столкнулась с финансовыми трудностями во время обучения. По ее словам, университет оказывал минимальную материальную помощь, и ей пришлось брать кредиты, чтобы покрывать свои расходы. Девушка всегда мечтала стать врачом, но стресс и отсутствие денег негативно сказались на ее психическом здоровье.

Отмечается, что стоимость обучения в Университете Флориды начинается от 21 тысячи долларов за семестр (1,5 миллиона рублей).

«Раньше я изредка продавала сексуальные снимки и видео на тематических веб-сайтах, но никогда не увлекалась этим на постоянной основе. Позже я зарегистрировалась на OnlyFans и начала не только хорошо зарабатывать, но и получать удовольствие от процесса создания контента», — призналась Эль.

Она приняла решение оставить учебу и сосредоточиться на продвижении своего аккаунта на упомянутой платформе. Так, героиня материала начала зарабатывать по 150 тысяч долларов (10,8 миллиона рублей) в месяц.

Тем не менее Эль столкнулась с непониманием со стороны семьи. Отказ от учебы в пользу нового хобби стал причиной ссоры девушки с родителями. По ее словам, на данный момент они не поддерживают общение. «Мне нравится моя работа, я люблю свою жизнь, зачем мне отказываться от нее?» — заключила она.

Ранее в сентябре учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты». Чтобы прокормить родителей и двух младших сестер, 21-летняя Мэйерн Смайлс (Maeurn Smiles) работала учительницей английского языка и зарабатывала по одному доллару (75 рублей) в час. Однажды девушка приняла решение зарегистрироваться на платформе OnlyFans. По ее словам, съемки в полуобнаженном виде помогли ей финансово обеспечить семью.

