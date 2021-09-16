Учительница бросила работу и разбогатела на продаже откровенных фото

Жительница США бросила работу в школе и разбогатела на продаже откровенных фотографий. На историю американки обратили внимание журналисты The Sun.

Согласно материалу, в 2015 году 35-летнюю учительницу Монику Халдт (Monica Huldt) уволили из школы в Швеции за то, что она тайно работала стриптизершей. По ее словам, у нее не было денег, и после лишения должности в учебном заведении ей пришлось работать в клубе днем и ночью, так как ей не хватало средств на жизнь.

«Дневные смены в стриптиз-клубах приносят мало денег, я едва находила средства, чтобы платить за аренду, не говоря уже о покупке еды. Я была измучена и постоянно плакала. Было ужасно, меня регулярно трогали, и я физически уставала от постоянных танцев», — призналась она.

Позже у женщины умер отец. После этого она приняла решение покинуть Швецию и переехать в США. «Когда я говорю, что у меня были плохие времена, я имею в виду, что они были просто ужасными. У меня совсем не было денег, я жила в неблагополучном районе и не видела выхода из сложившейся ситуации», — пояснила Халдт.

В 2016 году героиня материала узнала о существовании платформы OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Женщина начала публиковать на своей странице откровенные фото и зарабатывать деньги. На данный момент ее доход составляет 200 тысяч долларов (14,5 миллионов рублей) в месяц.

Халд подчеркнула, что ее карьера на OnlyFans спасла ей жизнь и уберегла от работы в эскорте. «Я чувствую себя такой счастливой! Я очень рада находиться там, где я есть. Если бы не OnlyFans, я бы оказалась на улице», — заключила женщина.

Ранее в сентябре другая учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты». Чтобы прокормить родителей и двух младших сестер, 21-летняя Мэйерн Смайлс (Maeurn Smiles) работала учительницей английского языка и зарабатывала по одному доллару (75 рублей) в час. Однажды девушка приняла решение зарегистрироваться на платформе OnlyFans. По ее словам, съемки в полуобнаженном виде помогли ей финансово обеспечить семью.