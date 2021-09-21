Девушка оставила мечты о карьере учителя и разбогатела на порно

Жительница США оставила мечты о преподавательской карьере и разбогатела на продаже откровенных фото и видео в интернете. Соответствующую историю публикует Daily Star.

26-летняя Лейси Лондон из Денвера, штат Колорадо, рассказала, что получила образование в одной из лучших местных школ и хотела работать учителем. Однако вскоре у героини материала появились финансовые трудности, и она поняла, что данная сфера не принесет ей много денег.

Девушка поняла, что не сможет позволить себе поступление в университет, поэтому бросила учебу, устроилась на должность личного помощника в порноагентстве, название которого не указывается, и начала зарабатывать там. Познакомившись с этой индустрией поближе, Лондон захотела попробовать в ней свои силы.

«Я наблюдала за девушками, которые оказались в похожей жизненной ситуации: у них не было денег и им некуда было обратиться. За год им удалось полностью поменять свою жизнь: на моих глазах у них появились дома, бизнес, и я тоже захотела пройти такой путь», — поделилась модель.

Так, в 2017 году Лондон одновременно снималась в порно и продавала откровенные фото и видео на платформе OnlyFans. Позже она стала создавать контент для аналогичного сайта под названием NaftyFans.

В материале не указана заработная плата героини материала, однако отмечается, что новая деятельность стала основным источником заработка модели.

Ранее в сентябре учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты». Чтобы прокормить родителей и двух младших сестер, 21-летняя Мэйерн Смайлс работала учительницей английского языка и зарабатывала по одному доллару в час. Однажды девушка приняла решение зарегистрироваться на платформе OnlyFans. По ее словам, съемки в полуобнаженном виде помогли ей финансово обеспечить семью.