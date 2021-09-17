Барменша ушла с работы, создала бренд одежды на последние деньги и разбогатела

Австралийская бизнесвумен ушла с работы, создала собственный интернет-магазин одежды и разбогатела. Соответствующую историю публикует Daily Mail.

34-летняя Джейн Лу (Jane Lu) рассказала, что в 2010 году решила оставить должности барменши и бухгалтера, чтобы открыть бренд одежды, аксессуаров и обуви под названием Showpo. По словам предпринимательниц‪ы‬, она основала компанию на последние деньги, не имея накоплений, и сначала собирала заказы в гараже в доме у родителей.

Кроме того, основательница марки отметила, что использовала социальную сеть Facebook в качестве бесплатного рекламного продвижения, а все необходимые для реализации товара вещи закупала с помощью кредитной карты. «Плюс ко всему, у меня не было никакого опыта в модной индустрии, как и бизнес-плана», — подчеркнула Лу.

По информации издания, ретейлер Showpo признали лучшим интернет-магазином в Австралии в 2018 году, а в 2019 году его доход достиг 85 миллионов долларов (6,1 миллиарда рублей).

Ранее в августе стало известно о медсестре из США, которая бросила работу в больнице, запустила собственный бренд модной одежды и стала миллионершей. Линейка одежды под названием Resiliently Me, созданная Изабель Санчес, быстро обрела успех благодаря TikTok. Женщина отмечает, что она стала миллионершей в течение первого года работы над брендом.