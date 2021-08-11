Парень с девушкой потеряли работу в пандемию и стали миллионерами через месяц

Жители Австралии потеряли постоянную работу во время вспышки коронавируса и открыли собственный успешный бизнес. Об этом сообщает Daily Mail.

В начале пандемии, в марте 2020 года, Данни Рицца (Danni Rizza) и Райан Петрик (Ryan Petryk) из Мельбурна решили запустить линейку средств для искусственного загара. Парень с девушкой выделили тысячу долларов (75 тысяч рублей) на закупку и тестирование первой партии натуральных ингредиентов и вскоре разработали специальную формулу бронзатора, который получил название Vacay Body.

Паре удалось разбогатеть в первый месяц продаж кремов: их выручка составила 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей). В настоящий момент благодаря бестселлеру lluminating Self-Tanning Drops, стоимость которого составляет 34,95 доллара (2,5 тысячи рублей), австралийцы зарабатывают в среднем 15 тысяч долларов в неделю (миллион рублей).

Дополнительную популярность марке Vacay Body принесли блогеры и звезды местных реалити-шоу, в том числе участницы программы «Замужем с первого взгляда» Джессика Пауэр (Jessika Power) и Шерил Мэитленд (Cheryl Maitland). На аккаунт самого производителя в Instagram подписаны более 19 тысяч человек.

Ранее в августе стало известно о медсестре из США, которая бросила работу в больнице, запустила собственный бренд модной одежды и разбогатела. Линейка одежды под названием Resiliently Me быстро обрела успех благодаря TikTok: в настоящий момент ее аккаунт насчитывает 40 тысяч подписчиков. В течение первого года работы над брендом американка стала миллионершей: по словам женщины, ее ежемесячный доход — семизначное число.