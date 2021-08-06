Медсестра ушла с работы, открыла бизнес на последние деньги и стала миллионершей

Медсестра из США бросила работу в больнице, запустила собственный бренд модной одежды и разбогатела. Ее историю публикует The Sun.

25-летняя Изабель Санчес (Isabel Sanchez) призналась, что по окончании медицинской школы за ней остался долг в размере 70 тысяч долларов (пять миллионов рублей). Женщина начала работать по специальности, однако, чтобы прокормить себя и своего маленького сына, ей приходилось подрабатывать официанткой, «жертвуя драгоценным временем, которое она могла провести с ребенком».

Через года американка ушла с работы и решила открыть свое дело. «Многие упрекают меня, что деньги на развитие бизнеса мне дали родители. На самом деле я потратила на него последние 200 долларов (15 тысяч рублей), лежавшие на моем счету», — поделилась она.

Линейка одежды Санчес под названием Resiliently Me быстро обрела успех благодаря TikTok: в настоящий момент ее аккаунт насчитывает 40 тысяч подписчиков. «Люди говорят, что я стала успешной благодаря хорошим связям. Но изначально на профиль моего бренда в соцсети были подписаны всего 300 человек, а затем это число выросло органически», — рассказала героиня материала.

В течение первого года работы над брендом Санчес стала миллионершей: по словам женщины, ее ежемесячный доход — семизначное число. Бывшая медсестра заявила, что на заработанные деньги она переехала в дом своей мечты в Майами и оплатила обучение своему сыну, а теперь регулярно отдыхает в Коста-Рике и делится кадрами из своих путешествий с подписчиками в соцсетях.

В июне стало известно о сестрах из Австралии, которые запустили бренд косметики и разбогатели за один год на десятки миллионов рублей. Девушки решили создавать уходовую и декоративную косметику, подходящую для чувствительной кожи и состоящую из натуральных ингредиентов. В первый год продаж они заработали 480 тысяч долларов (35 миллионов рублей).