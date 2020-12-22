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Многодетная мать испугалась бедности, открыла бизнес и разбогатела

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Фото: @evesskin_australia

Жительница австралийского города Мельбурн испугалась бедности из-за пандемии коронавируса, создала свой бренд по уходу за кожей и разбогатела. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

31-летняя Мариам Эльхули (Mariam Elhouli) тратит на продвижение своего бизнеса по 12 часов в день, а также воспитывает пятерых детях в возрасте от четырех до 15 лет. Женщина заявила, что ей надоело ждать пособий от государства и она решила сама добиться лучшей жизни для себя и своих детей.

В августе 2019 года многодетная мать запустила собственную марку по уходу за кожей Eve’s Skin. Женщина попросила близких помочь ей деньгами на закупку продуктов на начальном этапе. Затем она наняла бизнес-тренера, который помог ей в продвижении магазина в интернете. В результате она стала зарабатывать 25 тысяч долларов в неделю.

«Это нелегко. Иногда мне хочется бросить все это, просто выбросить в мусорное ведро, но я не должна останавливаться ради своих детей», — поделилась Эльхули. На данный момент бизнес австралийки растет с каждым днем, ее товары популярны в Малайзии, Албании, Англии, США и Катаре. Женщина гордится тем, что смогла создать безопасные и подходящие для всех типов кожи средства, которые полюбились множеству людей.

В ассортименте Eve’s Skin представлены девять продуктов стоимостью от 45 до 70 долларов (от 3420 до 5320 рублей). На следующем этапе развития бренда героиня материала планирует расширить бизнес и приобрести складское помещение, так как сейчас она работает у себя дома. По ее словам, это должно произойти в ближайшие несколько месяцев.

В октябре рабочий ушел с завода и начал зарабатывать по два миллиона рублей в неделю. 22-летний Феликс Димитракис работал над созданием своего бизнеса около двух лет. После увольнения герой материала решил воплотить свою давнюю идею в жизнь и открыть собственный бренд по уходу за волосами Malia Hair.

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